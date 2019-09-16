Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал игру с «Локомотивом» (5:2) и свой хет-трик в этом матче.

— Рушан Рафиков после третьего гола вас немного хитанул.

— Да на самом деле я его не заметил. Ну, ничего. Бывает.

— Считали, сколько кепок вам бросили?

— Если честно, не смотрел.

— Не собираете?

— Я бы с радостью, но... (смеется).

— ЦСКА в этом сезоне силен настолько, что есть ощущение, что вы играете сами с собой. Плюс — чемпионский титул. Сложно настраиваться на игру?

— Я думаю, проблемы есть у каждой команды. Мы — тоже не исключение. Также стараемся работать над ошибками по ходу сезона.

— После матча с «Торпедо» у тренера с вами был серьезный разговор? Любое поражение для ЦСКА — сенсация.

— Для вас, наверное, это сенсация. Мы особо не удивляемся. Конечно, каждое поражение — неприятно. Где-то не получается — разбираем ошибки. (Алена Гребенькова)

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков