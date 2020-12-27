Капитан юниорской сборной России Мирошниченко перешел в «Авангард»

«Авангард» завершил процесс согласования перехода капитана юниорской сборной России Ивана Мирошниченко из СШОР «Витязь», сообщает сайт омичей.

Нападающий перешел в систему «Авангарда» и уже завтра дебютирует в МХЛ в матче «Омских ястребов» с «Авто».

Мирошниченко — победитель Юношеских Олимпийских игр в составе сборной России 2004 года рождения, также он участвовал в международных турнирах в составе юниорской сборной России 2003 года рождения.