Капитан юниорской сборной России Мирошниченко перешел в «Авангард»
27 декабря 2020, 17:46
«Авангард» завершил процесс согласования перехода капитана юниорской сборной России Ивана Мирошниченко из СШОР «Витязь», сообщает сайт омичей.
Нападающий перешел в систему «Авангарда» и уже завтра дебютирует в МХЛ в матче «Омских ястребов» с «Авто».
Мирошниченко — победитель Юношеских Олимпийских игр в составе сборной России 2004 года рождения, также он участвовал в международных турнирах в составе юниорской сборной России 2003 года рождения.
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