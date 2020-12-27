КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Капитан юниорской сборной России Мирошниченко перешел в «Авангард»

27 декабря 2020, 17:46
Теги:

«Авангард» завершил процесс согласования перехода капитана юниорской сборной России Ивана Мирошниченко из СШОР «Витязь», сообщает сайт омичей.

Нападающий перешел в систему «Авангарда» и уже завтра дебютирует в МХЛ в матче «Омских ястребов» с «Авто».

Мирошниченко — победитель Юношеских Олимпийских игр в составе сборной России 2004 года рождения, также он участвовал в международных турнирах в составе юниорской сборной России 2003 года рождения.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/40882/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир