СКА интересовался капитаном юниорской сборной России Мирошниченко

Как стало известно «СЭ», капитан юниорской сборной России до 16 лет Иван Мирошниченко близок к переходу к СКА. Сейчас нападающий выступает за «Витязь».

Напомним, что в СКА также может перейти другой талантливый форвард этой сборной — Матвей Мичков.

Обновление новости: по уточненным данным, СКА действительно интересовался Мирошниченко, но пока семья хоккеиста приняла решение остаться в «Витязе» на год. Вариант с переездом в Санкт-Петербург возможен в будущем после окончания следующего сезона.