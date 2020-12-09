Канадец Кормье жестко впечатал Пашнина лицом в борт
9 декабря 2020, 22:08
Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье был удален до конца матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (3:0).
Во втором периоде канадец получил штраф «5+20» после того, как толкнул на борт защитника магнитогорцев Михаила Пашнина. Пашнин с кровью на лице покинул лед, уйдя в подтрибунное помещение.
Пашнин пострадал от Кормье уже второй раз. Первый раз — в Магнитогорске 25 ноября. Пашнин в конце первого периода также владел шайбой и пропустил силовой прием от канадца. Обошлось без повреждения, но за партнёра вступился Артем Минулин, который подрался с Кормье.
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