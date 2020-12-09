Канадец Кормье жестко впечатал Пашнина лицом в борт

Пашнин пострадал от Кормье уже второй раз. Первый раз — в Магнитогорске 25 ноября. Пашнин в конце первого периода также владел шайбой и пропустил силовой прием от канадца. Обошлось без повреждения, но за партнёра вступился Артем Минулин, который подрался с Кормье.