Каменский считает, что не стоит переживать за перспективы ЦСКА

Обладатель Кубка Стэнли-1996 Валерий Каменский считает, что болельщикам ЦСКА не стоит волноваться по поводу ухода лидеров. Московский клуб ищет замены Кириллу Капризову, Илье Сорокину и Михаилу Григоренко, которые уехали в НХЛ.

— Армейцы стараются точечно усиливаться и искать достойные замены своим лидерам, — цитируют «Известия» Каменского. — Понятно, понадобится время, чтобы наиграть новые сочетания и встроить новичков в систему игры ЦСКА. Но в команде опытный тренерский штаб, который пару сезонов назад уже проводил масштабную перестройку. Результатом стали два финала Кубка Гагарина, один из которых был выигран. Поэтому не вижу поводов переживать за перспективы армейцев.