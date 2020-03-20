«Калашников» подал судебный иск к фабрике клюшек Зарипова

Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал иск концерна «Калашников» к занимающемуся производством клюшек предприятию ООО «ЗаряД», сообщается на сайте суда. Одним из участников фирмы является капитан «Ак Барса» Данис Зарипов.

Иск поступил в суд 18 марта, основания исковых требований в карточке дела на данный момент не указаны. Иск к производству пока не принят.

«Калашников» прежде уже судился с «ЗаряДом». В 2019 году претензии оружейного концерна касались незаконного использования двух его товарных знаков. «Калашников» обнаружил, что ответчик продает хоккейные клюшки под обозначениями «АК 47» и «АК 12». Истец тогда также просил взыскать с нарушителя 500 тысяч рублей.

Тот спор стороны завершили мировым соглашением, по условиям которого «ЗаряД» выплатил истцу 100 тысяч рублей за период бездоговорного использования брендов и еще 100 тысяч рублей — за разрешение использовать их до конца 2019 года.