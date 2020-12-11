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Как Хоакин Феникс вживался в роль Джокера. Грустная шутка от «Салавата Юлаева»

11 декабря 2020, 21:26

«Салават Юлаев» в официальном Twitter грустно пошутил на тему поражения от «Йокерита» в регулярном чемпионате КХЛ. Уфимцы всухую уступили со счетом 0:3, а 2 декабря проиграли 2:3.

«Чтобы сыграть психически нездорового, убитого депрессией человека, Хоакин Феникс несколько месяцев смотрел матчи «Салавата» с «Йокеритом», — говорится в Twitter клуба.

Хоакин Феникс за роль Джокера в одноименном фильме в 2020 году получил «Оскар».

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