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Новая арена «Авангарда»: стоимость — 10 миллиардов рублей, вместимость — 12 тысяч зрителей

22 августа 2019, 12:00
Новая арена «Авангарда». Новая арена «Авангарда». Новая арена «Авангарда». Новая арена «Авангарда». Новая арена «Авангарда». Новая арена «Авангарда».
Новая арена «Авангарда».

Главные факты и цифры о новом стадионе «Ястребов». А также рендеры дворца в Омске.

«СЭ» стали известны подробности, которые касаются строительства новой арены «Авангарда» в Омске.

1. «Авангард» и ПАО «Газпром нефть» учредили ООО «Арена» — дочернее общество, специально созданное под данный проект. Между последним и Омской областью будет заключено концессионное соглашение. Конечным владельцем нового дворца будет Омская область, но она передаст его в эксплуатацию ООО «Арена».

2. Общая стоимость строительства арены — 10 миллиардов рублей.

3. 5 миллиардов рублей будет выделены из бюджета Российской федерации в рамках капитального гранта, еще 5 — еще из бюджета ПАО «Газпром нефть».

4. Нынешняя «Омск-Арена» ввиду проблем с существующим основанием здания будет разобрана, а на ее месте построен новый дворец.

5. Проектируемая арена — пятиэтажное здание общей площадью в 52 тысячи квадратных метров.

6. Вместимость дворца — 12 тысяч зрителей.

7. Другие особенности проекта:

— открытая парковка на 1300 машиномест

— внешний периметр досмотра, расположенный не в здании арены, а в отдельно стоящих уличных павильонах

— многофункциональный просторный двусветный атриум для зрителей на входе во дворец

— два яруса зрительских фойе с кольцевой структурой движения, на каждом из которых будут расположены точки кейтеринга, активностей и продажи атрибутики

— отдельный ярус с кольцевым расположением VIP лож (Игорь Еронко)

А вот так будет выглядеть новая арена «Авангарда».

Новая арена «Авангарда».
Новая арена «Авангарда».
Новая арена «Авангарда».
Новая арена «Авангарда».
Новая арена «Авангарда».
Новая арена «Авангарда».
Новая арена «Авангарда».
Новая арена «Авангарда».
Новая арена «Авангарда».
Новая арена «Авангарда».

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