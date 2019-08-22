Новая арена «Авангарда»: стоимость — 10 миллиардов рублей, вместимость — 12 тысяч зрителей
Главные факты и цифры о новом стадионе «Ястребов». А также рендеры дворца в Омске.
«СЭ» стали известны подробности, которые касаются строительства новой арены «Авангарда» в Омске.
1. «Авангард» и ПАО «Газпром нефть» учредили ООО «Арена» — дочернее общество, специально созданное под данный проект. Между последним и Омской областью будет заключено концессионное соглашение. Конечным владельцем нового дворца будет Омская область, но она передаст его в эксплуатацию ООО «Арена».
2. Общая стоимость строительства арены — 10 миллиардов рублей.
3. 5 миллиардов рублей будет выделены из бюджета Российской федерации в рамках капитального гранта, еще 5 — еще из бюджета ПАО «Газпром нефть».
4. Нынешняя «Омск-Арена» ввиду проблем с существующим основанием здания будет разобрана, а на ее месте построен новый дворец.
5. Проектируемая арена — пятиэтажное здание общей площадью в 52 тысячи квадратных метров.
6. Вместимость дворца — 12 тысяч зрителей.
7. Другие особенности проекта:
— открытая парковка на 1300 машиномест
— внешний периметр досмотра, расположенный не в здании арены, а в отдельно стоящих уличных павильонах
— многофункциональный просторный двусветный атриум для зрителей на входе во дворец
— два яруса зрительских фойе с кольцевой структурой движения, на каждом из которых будут расположены точки кейтеринга, активностей и продажи атрибутики
— отдельный ярус с кольцевым расположением VIP лож (Игорь Еронко)
А вот так будет выглядеть новая арена «Авангарда».