«Отмирали мыщцы, началась гангрена. Грозила ампутация ступни». Известный тренер рассказал о карьере умершего хоккеиста Чернова

Заслуженный тренер России Юрий Новиков, входивший в 1999 году в штаб новокузнецкого «Металлурга», рассказал о хоккеисте Артеме Чернове, который скончался в пятницу, 11 декабря в возрасте 38 лет из-за проблем с сердцем.

— Мы приехали в Новокузнецк в 1999 году своей «московской группой», — вспоминает Новиков. — Молодого Чернова привлечь к работе с основным составом нам посоветовал Витя Лаухин (этот специалист тогда возглавлял вторую команду — прим. «СЭ»). Сказал, что парень самобытный, нестандартный. Я запомнил один случай. На тренировке шайба сильно попала ему в ногу и он после этого стал немного ныть и жаловаться. Но как сибиряк — тихо и по большей части про себя.

Кто-то из руководителей даже сказал, что Чернов ленится и не хочет выкладываться. Я же всегда пытался отталкиваться от позитива и не искать сразу только плохое. Мне не верилось, что молодой игрок отлынивает от матчей и тренировок. Эта история тянулась месяца два. До конца не уверен в точности медицинских формулировок, но у Артема стали отмирать мышцы в костной ткани. Началась мышечная гангрена. При этом он играл и делал это хорошо. К счастью, врачи в итоге разобрались, в чем дело, и решили проблему. Иначе ему грозила ампутация ступни.

Причины смерти бывшего хоккеиста не сообщаются. Чернов — победитель розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2011/12 в составе «Динамо». В составе юниорской сборной России он завоевывал серебряные медали чемпионата мира 2000 года.

(Михаил Зислис)