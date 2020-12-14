Известный российский хоккеист из НХЛ рассказал, что не собирается получать американское гражданство

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов во время эфира на YouTube-канале «СЭ» ответил на вопрос об американском гражданстве.

— Собираетесь ли вы принимать американское гражданство?

— Нет. И документы не подавал.

— Почему?

— А зачем?

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