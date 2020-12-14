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Известный российский хоккеист из НХЛ рассказал, что не собирается получать американское гражданство

14 декабря 2020, 14:02
Дмитрий Орлов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Орлов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов во время эфира на YouTube-канале «СЭ» ответил на вопрос об американском гражданстве.

— Собираетесь ли вы принимать американское гражданство?

— Нет. И документы не подавал.

— Почему?

— А зачем?

Полностью интервью Дмитрия Орлова читайте здесь

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/dmitriy-orlov-intervyu-ob-ovechkine-kovalchuke-amerikanskom-grazhdanstve-nhl-khl-1737843/

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