Источник: все игроки «Барыса» вылечились от коронавируса
3 октября 2020, 13:26
Все игроки «Барыса» накануне матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА вылечились от коронавируса, сообщает портал Шайба.kz.
По данным источника, результаты недавних тестов на коронавирус абсолютно у всех хоккеистов оказались отрицательными.
Ранее КХЛ в связи со вспышкой коронавируса перенесла пять матчей казахстанского клуба.
Матч «Барыс» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 4 октября. Начало в 14.00 (мск).
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