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Источник: все игроки «Барыса» вылечились от коронавируса

3 октября 2020, 13:26
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Все игроки «Барыса» накануне матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА вылечились от коронавируса, сообщает портал Шайба.kz.

По данным источника, результаты недавних тестов на коронавирус абсолютно у всех хоккеистов оказались отрицательными.

Ранее КХЛ в связи со вспышкой коронавируса перенесла пять матчей казахстанского клуба.

Матч «Барыс» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 4 октября. Начало в 14.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://shaiba.kz/news/729612

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