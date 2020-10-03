Источник: все игроки «Барыса» вылечились от коронавируса

Все игроки «Барыса» накануне матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА вылечились от коронавируса, сообщает портал Шайба.kz.

По данным источника, результаты недавних тестов на коронавирус абсолютно у всех хоккеистов оказались отрицательными.

Ранее КХЛ в связи со вспышкой коронавируса перенесла пять матчей казахстанского клуба.

Матч «Барыс» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 4 октября. Начало в 14.00 (мск).