Источник: Плэтт в ближайшее время покинет «Автомобилист»

«Автомобилист» активно ищет варианты обмена нападающего Джеффа Плэтта и ряда других хоккеистов, чтобы освободить место в платежной ведомости под форварда «Авангарда» Сергея Шумакова, сообщает Telegram-канал «Хоккейный бульбаш».

На счету белорусского канадца всего 5 (2+3) очков в 28 матчах нынешнего сезона при показателе полезности «-7». В Екатеринбурге Плэтт зарабатывает 35 миллионов рублей.

По информации «СЭ», форвард «Авангарда» Сергей Шумаков близок к переходу в «Автомобилист». «Ястребы» хотят получить за нападающего денежную компенсацию — 20 миллионов рублей.

Всего в нынешнем сезоне 28-летний Шумаков провел 28 матчей и набрал 13 (8+5) очков.