Источник: хоккеисты просят Генпрокуратуру решить конфликт с профсоюзом игроков КХЛ

Группа известных действующих и бывших российских хоккеистов обратилась за помощью к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разрешить конфликтную ситуацию, возникшую у них с профсоюзом Континентальной хоккейной лиги, сообщает «Коммерсант».

Игроки считают, что на членские взносы руководитель профсоюза Андрей Коваленко «развивает свой бизнес», не выполняя «непосредственные обязанности», например по выплате пенсий тем, кто закончил карьеру, или помощи командам с серьезными задолженностями по зарплате. Предположительно, общий объем взносов хоккеистов в «отдельные годы» мог достигать 100 миллионов рублей.

Под заявлением стоят подписи игроков московского «Динамо» Андрея Миронова, Михаила Григорьева, Даниила Тарасова и Александра Еременко, игроков «Спартака» Геннадия Столярова и Якова Рылова, а также тренеров двух столичных клубов Юрия Бабенко и Максима Соловьева.

По словам авторов заявления, до сих пор не разработано и не подписано коллективное соглашение хоккеистов с лигой, а материальное сопровождение хоккеистов, получивших травмы, выступая за хоккейные клубы России, не осуществляется. Не оказывается и поддержка игрокам КХЛ, завершившим выступления. Также в заявлении отмечается, что «вся финансово-хозяйственная деятельность засекречена и тщательно скрывается от игроков».