Источник: Хоккеиста Мусатова изобличил в преступлении личный водитель

Одним из участников махинации с участием хоккеиста Игоря Мусатова был его личный шофер Виталий, информирует «МК». Со слов водителя, Мусатова он возил с 2018 года.

«В феврале 2018 года, когда мы ехали в машине, Мусатов сказал, что познакомился с неким бизнесменом, который хочет приобрести биткоины в большом количестве. Мусатов сообщил о наличии у него криптовалюты и готовности продать за 800 тысяч долларов. Виталий поинтересовался, действительно ли у Мусатова есть биткоины. Тот ответил, что нет, это такая манера общения с обеспеченными людьми. Можно получить деньги и переслать вместо валюты биткоин другую валюту — альткоин», — говорится в материалах следствия.

По версии следствия, через пару дней Мусатов спросил Виталия, готов ли он оказать помощь в проведении этой сделки. Так как шофер был стеснен в средствах, то за 10 тысяч долларов согласился. Роль Виталия первоначально была такова — поместить 800 тысяч долларов, которые вынесет другой участник, в «Мерседес Бенц» (заранее необходимо было снять госномера) и привезти деньги на Олимпийский проспект. Позже роль немного переиграли — деньги выбрасывал из окна офиса сам шофер.

Сделку назначили на 19 февраля в офисе возле станции метро «Печатники». Виталий накануне созвонился с бизнесменом (представившись Сергеем), указал адрес, куда следует прибыть с деньгами. Коммерсант появился в указанном месте. Самого Мусатова на сделке не должно было быть, но об этом коммерсант не знал — его обманули, сказав что спортсмен задерживается. Выбрав удачный момент, Виталий взял сумку с деньгами, вышел через потайную дверь, подошел к окну между 2-м и 3-м этажами и сбросил поклажу. Сумку поймал другой человек, который положил ее в такси (машина была вызвана заранее). Таксист довез спустившегося Виталия до его «Мерседеса», шофер Мусатова с деньгами пересел на водительское сидение и доехал до Олимпийского проспекта. Там его встретил спортсмен, который и сел за руль, отпустив шофера.

Через некоторое время Мусатов сообщил шоферу, что правоохранительные органы интересуются ими и посоветовал уехать из России, пока он не уладит проблему. Виталий последовал совету — выехал в Германию, где жил 2 месяца. В конце мая 2018 года, получив сигнал от Мусатова, что все в порядке, вернулся на родину и был задержан.

— Мой подзащитный Виталий раскаялся, изобличил всех участников преступной схемы, — приводит «МК» слова адвоката Александра Мельцева. — На очной ставке он подтвердил показания. Мусатов вины своей не признает, от дачи показаний отказывается.

Ранее стало известно, что экс-нападающему молодежной сборной России было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ).

В ходе заседания Мусатов не признал вину и выразил недоумение от того, каким образом его объявили в розыск.

Суд арестовал Мусатова на месяц