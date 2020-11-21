Источник: форвард «Металлурга» Прохоркин подрался с ассистентом главного тренера

В самолете, который доставлял игроков магнитогорского «Металлурга» из Хабаровска в Магнитогорск, случился конфликт между хоккеистами и ассистентом главного тренера Александром Гольцем, информирует Sport24.

Форвард «Магнитки» Прохоркин опроверг драку с Гольцем: «Я — не идиот, чтобы драться с тренером»

Нападающие Николай Прохоркин и Сергей Плотников на повышенных тонах обсуждали с партнерами неудачные результаты команды в последних матчах — поражение от «Амура» стало 6-м в 8 играх.

Гольц потребовал прекратить этот разговор. В итоге все закончилось дракой между Прохоркиным и Гольцем. Главный тренер Илья Воробьев конфликт проигнорировал.

Матч «Амур» — «Металлург» (2:1) состоялся в четверг, 19 ноября.

Позже первый вице-президент и директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков отреагировал на информацию о драке.

— Почитайте Высоцкого: «Сколько слухов наши уши поражает». Я уже всем рассказал, — отметил Ласьков. — Вчера нормально команда приехала. Нормально попарились в бане, синяков и ссадин не видел. Где вы все это берете? Где вы берете все это, извините, говно? Чего пацанам что-то делить? Мы с этой поездки привезли 60 процентов очков, пацаны все переболели коронавирусом, у них сейчас здоровья... Они вчера приперлись в баню, еле ногами шевелили.

Какая еще драка? Они еле ногами шевелили, наелись. Яковлев 30 минут отыграл. Молодой защитник Николаев 17 минут сыграл. Людей в составе не хватает, какие еще тут дела могут быть? Они еле до самолета доползли, коврики расстелили, пожрали и спать. У нас нет никаких конфликтов.