Илья Воробьев: "Сейчас серия до двух побед"

Главный тренер СКА Илья Воробьев на пресс-конференции подвел итоги четвертого матча четвертьфинала Западной конференции со "Спартаком" (3:2ОТ).

- Серия (начинается) сейчас до двух побед сейчас, готовимся к следующей игре, - заявил Воробьев.

- В концовке чего не хватает?

- Работаем над этим.

- Почему откатились в третьем периоде?

- Не было такого задания, не откатывались.

- Команда добавит в движении и силовой борьбе?

- Вам показалось. Смотрите на броски.

- Кто начнет следующий матч?

- Я точно начну, дальше будем решать. (Евгений Белоусов)

Все о КХЛ – здесь.