Илья Воробьев: «Рабочая победа: Мозякин под шайбу ложится, а ребята играют на уколах»
16 октября 2019, 23:10
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев после победы на «Сочи» (3:4 ОТ) отметил боевой дух команды.
— Рабочая победа: Мозякин под шайбу ложится, а ребята играют на уколах, — приводит слова тренера официальный сайт «Сочи». — Рад, что из поездки мы везем четыре очка из шести.
КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков
Дополнительная информация
https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-Metallurg-Press-konferencija-9180