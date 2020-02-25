Илья Воробьев: «Кошечкину и Мозякину нужно было отдохнуть»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:4).

— Пропустили мы два необязательных гола, потом пришлось открываться, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Подняли ребят из ВХЛ, было много молодежи. Они неплохо выглядели. Это отнесу к положительным моментам. У нас после перерыва за 17 дней 8 игр. Кошечкину и Мозякину нужно было отдохнуть. Дебют Носова получился довольно экстренными. Думали, что Демченко нормально сыграет, но Глеб вышел и для первого раза смотрелся неплохо.