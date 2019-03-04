Игорь Уланов: "Если положите сюда 300 тысяч, побеседуем о судействе"

Тренер "Спартака" Игорь Уланов на пресс-конференции подвел итоги четвертого матча со СКА (2:3 ОТ).
Счет в серии стал 2-2. Следующая встреча "Спартака" и СКА пройдет 6 марта в Санкт-Петербурге.
– Благодарю ребят за отдачу, характер, что не сложили руки, – заявил Уланов. – Наших болельщиков – за поддержку. Интрига сохраняется. На выезде играем лучше, результативнее.
– Если бы были свободные 300 тысяч. Поговорили бы о судействе? – вопрос корреспондента "СЭ".
– Положите сюда – побеседуем (улыбается).
– Чем был недоволен Гудачек после гола в овертайме?
– Жест? Я пока с ним не общался, не очень приятно пропустить в овертайме. (Евгений Белоусов)
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