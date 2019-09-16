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Игорь Ожиганов — о первом голе за «Ак Барс»: «Хорошо, что у меня бросок не получился»

16 сентября 2019, 23:47
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Защитник «Ак Барса» Игорь Ожиганов после матча с «Северсталью» (4:3) поделился впечатлениями от первого гола в новой команде.

— В целом, контролировали игру, но последние минут шесть немножко, конечно, подвели — мы сами себе обострили игру. Слава богу, выиграли — 2 очка есть 2 очка, — цитирует игрока официальный сайт казанцев.

— Сегодня вы забросили первую шайбу за «Ак Барс».

— Фрэттин молодчик, здорово отдал. Хорошо, что у меня бросок не получился, и шайба зашла — я хотел верхом бросить (улыбается).

— «Северсталь» сегодня чем-то удивила?

— Молодые ребята — где-то им, может быть, не хватает опыта. Но сегодня они играли с огромным желанием, бились и старались.

— Несмотря на победу, насколько есть удовлетворение от качества игры?

— Победа есть победа, в любом случае. Просто концовку мы себе испортили, сейчас бы сидели в более хорошем настроении. Завтра разберем эту игру — где-то нам напихают, где-то нас похвалят. В целом, все нормально.

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Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/17602.html

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