Игорь Никитин: «Второй период был переломным»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат встречи регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:4).

— Второй период был переломным, — цитирует тренера официальный сайт ЦСКА. — Мы его очень слабо провели, затратили много сил и, пропустив голы, уже отыграться было тяжело. Игра против хорошего соперника, где нужно не только мастерство, но и дисциплина, у нас этого сегодня не хватало.

— Отыграться сложно было, но было 20 минут, и там за 16-17 минут был только один бросок в створ ворот.

— Я только что сказал, что много сил было потрачено впустую. Поэтому взломать организованную оборону не так просто.

— Хотелось уточнить по состоянию Андронова и Секача.

— Секач, я думаю, примет участие в следующей игре. Сергей готовится, посмотрим, что будет дальше.