Игорь Никитин считает, что в ростере СКА были два судьи

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин раскритиковал работу арбитров после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:4 Б).

«Ребята проявили характер, многое вытерпели, -цитирует специалиста официальный сайт КХЛ. — Мы не ожидали, что два судьи окажутся в ростере соперника. Хоккей состоит не только из атаки. Здесь много нюансов: оборона, меньшинство, большинство.

Есть и объективные причины — кто-то из сборной вернулся, кто-то вышел из-под нагрузки. Может, что-то не получалось, но мы поблагодарили команду. Возможно, это и ущербная психология, но очком мы довольны".

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