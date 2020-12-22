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Игорь Никитин считает, что в ростере СКА были два судьи

Игорь Никитин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Игорь Никитин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин раскритиковал работу арбитров после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:4 Б).

«Ребята проявили характер, многое вытерпели, -цитирует специалиста официальный сайт КХЛ. — Мы не ожидали, что два судьи окажутся в ростере соперника. Хоккей состоит не только из атаки. Здесь много нюансов: оборона, меньшинство, большинство.

Есть и объективные причины — кто-то из сборной вернулся, кто-то вышел из-под нагрузки. Может, что-то не получалось, но мы поблагодарили команду. Возможно, это и ущербная психология, но очком мы довольны".

Все матчи СКА в КХЛ смотрите в прямых трансляциях на телеканале 78.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/12/22/478995.html

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