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Игорь Никитин: «Головой ЦСКА уже в плей-офф»

25 февраля 2020, 17:33
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин? рассказал о готовности команды к матчу со СКА и играм на выбывание.

— СКА — интересный соперник, интересная команда, поэтому ребят не приходится как-то настраивать на эти игры, — цитирует Никитина сайт ЦСКА. — О Кубке Континента не задумываемся, готовимся к обычной игре.

Каждый матч — это отдельная история. Свою роль играют и стечение обстоятельств, и везение, и игра вратарей. Сегодня будет другая глава и новые действующие новые лица. Все будет зависеть от того, насколько хорошо мы проведем эту игру.

У команды есть приятная измотанность. Головой мы уже в плей-офф, к которому готовились весь сезон. Ребята должны быть готовы и к сегодняшней игре, и к плей-офф.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/intervyu/igor_nikitin_golovoy_my_uzhe_v_pley_off/

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