Игорь Никитин: «ЦСКА больше повезло, чем «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от гостевой победы над московским «Динамо» (2:1).

— Тяжелая игра получилась. Начали неважно, и удаление Вея деморализовало. Ребята затравились. Больше повезло нам сегодня. Потому что у «Динамо» были моменты. Поблагодарю ребят за самоотверженность. За то, что ловили много на себя.

— Только одно удаление за весь матч и сразу до конца игры.

— Вея удалили по правилам. Но умышленного удара там не было. Борьбы было много, но ребята старались играть аккуратно.

— Каково состояние Андронова и Григоренко и почему Шалунов не выходил на точку?

— Андронов в ближайших матчах не сыграет. Григоренко уже катался сегодня в общей группе. В следующем матче будет играть. Шалунов не выходил на вбрасывания, потому что у него повреждение. Это энергозатратное единоборство, поэтому вместо него на точку вставал Окулов.

— «Динамо» прилично задавило ЦСКА в концовке. Почему?

— Тут две причины. И «Динамо» хорошо играло. И мы не совсем играли на удержание. Когда «Динамо» рискует, а ты не играешь в обороне, шансы у них, естественно, появляются. (Игорь Еронко)