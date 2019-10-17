Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал разгромное поражение от «Торпедо» (0:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Не буду кривить душой, если скажу, что это была наша худшая игра в сезоне. К сожалению, мы выглядели недостаточно хорошо для того, чтобы сражаться за победу, — цитирует Вудкрофта официальный сайт лиги. — Чтобы выиграть в КХЛ, ты должен заплатить свою цену за победу. А сегодня игроки выглядели так, будто они не готовы платить вообще. К сожалению, мы выглядели очень неинтересно. Хоккеисты не показывали достойной игры перед родными болельщиками, и это очень разочаровывает. КХЛ — это лига профессионалов, и ты должен быть готов каждый день. К сожалению, сегодня этого не получилось. Хотелось бы извиниться за такую игру.

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