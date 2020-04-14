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Хорошков покидает пост директора «Северстали»

14 апреля 2020, 13:42
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В руководстве «Северстали» произошли изменения. Решением общего собрания учредителей с 14 апреля 2020 года директором клуба назначен Николай Канаков, сообщает официальный сайт команды из Череповца.

Николай Канаков ранее занимал должность заместителя директора. Всего же на различных должностях в хоккейном клубе он работает с 2004 года.

Михаил Хорошков, который ранее работал в должности директора, продолжит работу в хоккейном клубе на должности заместителя директора по подготовке резерва.

Дополнительная информация:

https://severstalclub.ru/Press/severstalclub/42635/1/

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