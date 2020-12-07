Защитник «Автомобилиста» Корбиниан Хольцер подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (0:2).

«Это был мой первый матч в КХЛ, дебют против очень сильного соперника. Мы проделали отличную работу, я доволен тем, как прошла первая игра. Очень хорошая атмосфера на арене, которая дарила приятные эмоции. Знаю, что КХЛ очень хорошая лига с командами высокого уровня. Здесь больше площадки, это дает определенную специфику. Команды больше прессингуют, больше единоборств. Я играл с Бруком Мэйсеком в сборной Германии, с Питером Холландом в «Торонто». Также отлично знаю Павла Дацюка. Я рад быть частью такой замечательной команды», — приводит слова Хольцера официальный сайт КХЛ.