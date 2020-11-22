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Хоккеисты «Барыса» помирились после драки на тренировке

10:28
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Конфликт между хоккеистами «Барыса» Никитой Клещенко и Джесси Блэкером улажен после драки во время вчерашней тренировки команды.

— Они созвонились друг с другом. Теперь у них всё нормально. Конфликт полностью улажен. СМИ делают из мухи слона, — рассказал агент Вячеслав Борисов, представляющий интересы Никиты Клещенко, в интервью Sports.kz.

Драка на тренировке команды КХЛ закончилась переломом челюсти канадского защитника // «Главный тренер боится иностранцев». Что происходит в «Барысе», где сломали челюсть канадскому защитнику

Дополнительная информация:

https://www.sports.kz/news/hokkeistyi-baryisa-pomirilis-posle-draki-na-trenirovke-s-perelomom-chelyusti

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