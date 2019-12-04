Официальный представитель ХК «Амур», капитан которого Максим Кондратьев пострадал в результате уличной драки, ответил на видео, опубликованном человеком, обвиняемым в нападении, в котором он представлен защищающейся стороной.

— На наш взгляд, это выглядит как попытка оказать давление на следствие, — сказал представитель хабаровского клуба. — Не сомневаемся, что расследование уголовного дела будет объективным и ответит на все вопросы.

В настоящий момент нас больше заботит состояние здоровья Максима и его восстановление. (Алена Гребенькова)