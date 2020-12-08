Хартли рассказал, почему Шумаков пропустил матч против «Автомобилиста»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, почему нападающий Сергей Шумаков пропустил матч регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:1).

— Очень горжусь нашими игроками! В условиях отсутствия нескольких ребят — вчера мы узнали, что несколько игроков получили повреждения, несколько ребят приболели, — цитирует тренера сайт «Авангарда». — В связи с этим нам пришлось перекроить многие звенья: мы перестраивались и перед матчем, и по ходу матча. И, конечно же, все постарались на славу, все выложились. Мы здорово действовали в обороне, мы знали, что противник не даст создавать так много моментов в атаке, как хотелось бы, но стоит отметить игру Игоря Бобкова и нейтрализацию меньшинства, вот эти очень нужные и важные заброшенные голы во втором периоде и, конечно же, столь важный завершающий гол, который принес нам победу.

— «Авангард» нанес непривычно мало бросков, но эффективность была очень высокой. Это новая установка или так получилось?

— В принципе мы знали ту ситуацию, в которую попали в контексте всех повреждений и болезней, и вчера об этом разговаривали. Постарались внести баланс в наши звенья: хотели сначала сделать ударную тройку, но потом, когда повели в счете, мы распределили ребят. Посмотрите: Потапов, Дедунов, Яремчук — все они выложились на 100 процентов. Они давили, прессинговали противника, они как раз были такими ключевыми ребятами, которые подарили нам тот самый успех.

— Против ЦСКА возможен выход Шумакова и Якупова или будет тот же состав?

— Не знаю. Шумаков приболел, а все остальные ребята — с повреждениями.