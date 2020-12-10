Хартли: «После третьего гола ЦСКА уже закрыл свою зону»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:4).

«Мы очень хорошо провели первый период, команды действовали на равных, было создано не так много моментов. Но во втором периоде соперник забил быстрый гол, мы должны были догонять. После третьего гола ЦСКА уже закрыл свою зону, играл очень плотно, не давал нам пространства. Мы знаем, как действует ЦСКА, встречались, в том числе и в плей-офф. И сегодня была типичная для них игра. Если с ЦСКА не вести в счете — он использует свои габариты и не дает тебе раскатиться, создавать моменты. Тем не менее, я доволен тем, как ребята работали и старались. Просто мы не создали достаточного количества моментов», — приводит слова Хартли официальный сайт КХЛ.