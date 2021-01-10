Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвели итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (4:2).

«Очень важная победа. Мы шикарно провели первый период, дважды забросили в большинстве. В атаке мы просто летали, после перерыва «Металлург» несколько перехватил инициативу. У нас были прекрасные шансы сделать счет 4:1, но то перекладина, то вратарь соперника нам мешали. Хорошо сыграли в меньшинстве, рад победе, так как «Металлург» в последнее время удачно действует на выезде», — приводит слова Хартли официальный сайт КХЛ.

«Авангард» одержал третью победу подряд и идет на 2-м месте в Восточной конференции КХЛ с 62 очками. У «Металлурга» 55 баллов и 3-я позиция.