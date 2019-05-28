13:06 | Хоккей — КХЛ

Хартли и Никитин – кандидаты на звание лучшего тренера в КХЛ сезона-2018/19

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Стали известны шесть специалистов, которые претендуют на получение награды лучшего тренера в КХЛ сезона-2018/19, информирует пресс-служба лиги.

В список вошли: Боб Хартли ("Авангард"), Андрей Мартемьянов ("Автомобилист"), Дэвид Немировски ("Торпедо"), Игорь Никитин (ЦСКА), Николай Цулыгин ("Салават Юлаев"), Андрей Скабелка ("Барыс").

ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ в прошедшем сезоне и выиграл Кубок Гагарина, обыграв "Авангард" в финале (счет в серии: 4-0).

 

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