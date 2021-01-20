Хартикайнен в пятый раз в сезоне стал лучшим игроком дня в КХЛ
20 января 2021, 13:05
Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен стал лучшим игроком вторника в Континентальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба турнира.
На счету 30-летнего финна гол и результативная передача во встрече против «Северстали» (4:2). Всего для Хартикайнена это пятая победа в номинации в нынешнем сезоне.
После этой победы «Салават Юлаев» поднялся на третье место на «Востоке» с 62 очками, череповецкая команда осталась седьмой на «Западе» с 52 очками.
Очередные 3 очка за матч (4-й раз в сезоне) и очередное звание лучшего игрока дня в КХЛ (5-й раз) для Тему Хартикайнена! pic.twitter.com/GCu0dAE7i4— КХЛ (@khl) January 20, 2021
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