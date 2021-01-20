Хартикайнен в пятый раз в сезоне стал лучшим игроком дня в КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен стал лучшим игроком вторника в Континентальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба турнира.

На счету 30-летнего финна гол и результативная передача во встрече против «Северстали» (4:2). Всего для Хартикайнена это пятая победа в номинации в нынешнем сезоне.

После этой победы «Салават Юлаев» поднялся на третье место на «Востоке» с 62 очками, череповецкая команда осталась седьмой на «Западе» с 52 очками.