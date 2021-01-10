Хартикайнен повторил рекорд результативности для финских игроков за сезон в КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен сделал покер в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (7:3). Также на его счету результативная передача.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате Хартикайнен набрал 50 (21+29) очков. Он повторил рекорд результативности для финских игроков, который раньше принадлежал Эсе Пирнесу. Нападающий набрал 50 (22+28) очков в сезоне-2008/09 в составе «Атланта».