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Хартикайнен повторил рекорд результативности для финских игроков за сезон в КХЛ

17:27
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Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен сделал покер в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (7:3). Также на его счету результативная передача.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате Хартикайнен набрал 50 (21+29) очков. Он повторил рекорд результативности для финских игроков, который раньше принадлежал Эсе Пирнесу. Нападающий набрал 50 (22+28) очков в сезоне-2008/09 в составе «Атланта».

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