Финский форвард «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен, оформивший покер в ворота «Ак Барса» (7:3), поделился впечатлениями после «Зеленого дерби» в Уфе.

— Провели отличный матч, играли очень хорошо. Отдельно отмечу, великолепную атмосферу на арене, — цитирует игрока сайт «Салавата».

— В прошлом году, именно в январе, вам удалось оформить хет-трик в ворота ЦСКА, а сегодня — покер в ворота «Ак Барса». Можно ли сказать, что январь счастливый месяц для вас?

— Действительно?! Не знаю, сколько матчей до этой игры я не забивал. Сегодня у меня получилось отличиться, и атмосфера на арене подпитывала меня, так бывает.

— Дисциплина «Салавата» — это залог успеха?

— Думаю, да. Сегодня мы были предельно дисциплинированы, не удалялись много, а действовали по плану и сохраняли свою структуру игры. В третьем периоде нам удалось забросить шайбу, которая переломила равный матч. Очень рад тому, как мы сегодня сыграли.

— Вы впервые сделали покер, впервые игрок «Салавата» оформил покер, да еще и «Ак Барсу». Что вы чувствуете сейчас?

— С самого утра у меня было хорошее ощущение, так иногда бывает, когда ты понимаешь, что будет отличный день. Я очень этому рад, особенно тому, что удалось забить эти голы в ворота «Ак Барса» — лидера чемпионата. Здорово, что мои усилия принесли пользу команде.

— Понравился вам вратарь «Ак Барса», хотели бы против него сыграть в плей-офф?

— У них два сильных голкипера, которым непросто забить. Да, сегодня мы забили семь шайб, но нас гнали трибуны, это давление всегда непросто перебороть. Возможно, это был не его матч. В третьем периоде нам удалось забить свои шайбы и победить.