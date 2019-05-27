Харри Сятери стал игроком "Сибири"

Вратарь Харри Сятери подписал однолетний контракт с "Сибирью", информирует официальный сайт клуба.

29-летний финнский голкипер выступал в прошедшем сезоне за клуб АХЛ "Гранд-Рапидс", где провел 40 матчей в регулярном сезоне – процент отраженных бросков 89,9; 5 матчей в плей-офф с 91,1 процентом отраженных бросков.

Является участником двух чемпионатов мира в составе сборной Финляндии (2017 и 2018), за время которых провел 11 матчей. В составе национальной команды Сятери также сыграл 22 матча на Евротуре.

⚡️Добро пожаловать! Хоккейный клуб «Сибирь» подписал однолетний контракт с 29-летним финским голкипером Харри Сятери (29.12.1989, 185/93). https://t.co/omeH57YvIJ pic.twitter.com/wqSOoyTG3T — Hockey Club Sibir (@hcsibir) 27 мая 2019 г.

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