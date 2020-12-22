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Гуркин считает, что для «Сибири» плей-офф уже начался

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Защитник «Сибири» Ефим Гуркин прокомментировал победу над «Амуром» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошо начали матч, повели в счете. Дисциплина подводит, много потерь и «Амур» почувствовал, что игра дается. Хорошо, что довели до победы, хоть и валидольной, но победа есть победа. Можно сказать, что плей-офф для нас уже начался, каждая игра сейчас за выживание», — цитирует Гуркина официальный сайт лиги.

После этой победы хозяева закрепились на девятом месте на «Востоке» с 39 очками, у «Амура» — 30 очков и десятая строчка в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/12/22/478995.html

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