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Гришин подписал новый контракт со «Спартаком»

27 апреля 2020, 17:19
Алексей Гришин. Фото ХК "Спартак".
Алексей Гришин. Фото ХК "Спартак".
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Защитник Алексей Гришин заключил новый двусторонний контракт со «Спартаком», сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что соглашение будет действовать до 30 апреля 2021 года. В минувшем сезоне 31-летний защитник большую часть времени выступал в составе «Химика», проведя в ВХЛ 24 игры; в чемпионате КХЛ на его счету 7 матчей (0+1, «0») при среднем игровом времени 13 минут 18 секунд.

Алексей Гришин является воспитанником школы «Спартака», предстоящий сезон станет для него пятым в системе красно-белых.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/transfers/aleksey-grishin-prodolzhit-igrat-v-sisteme-spartaka/

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