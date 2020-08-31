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Голкипер Кульбаков подписал контракт с «Сочи»

31 августа 2020, 19:45
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Полноценное двустороннее соглашение с «Сочи» сроком на один сезон подписал вратарь Иван Кульбаков. Голкипер защищал ворота команды в контрольных матчах с олимпийской сборной России (U20), а также на матчах Турнира им Н.Г. Пучкова, сообщает сайт клуба.

Тем временем, по соглашению сторон расторгнуты контракты с защитниками Степаном Островским и Анатолием Елизаровым. Елизаров играл за южан в сезоне-2019/20, но по ходу регулярного чемпионата был обменян в санкт-петербургское «Динамо».

Оба защитника также сыграли в контрольных матчах против олимпийской сборной России (U20) в июле, в результате которых Степан отметился голевой передачей. Анатолий принимал участие в турнире в Санкт-Петербурге, но результативных баллов не набрал.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=10098

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