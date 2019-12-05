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Голкипер «Барыса» Паскуале дисквалифицирован на один матч

5 декабря 2019, 20:26
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Вратарь «Барыса» Эдвард Паскуале получил дисквалификацию на один матч за грубую игру во время встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (2:4), информирует официальный сайт лиги.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на голкипера «Барыса» Эдварда Паскуале наказание по п.1.37. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Бьет (вратарь) противника «блином» в голову или шею), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — написано на официальном сайте КХЛ.

29-летний Паскуале не поможет «Барысу» в предстоящей игре с «Сочи». Матч пройдет 7 декабря.

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/12/05/460700.html

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