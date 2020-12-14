Голдобин расторг контракт с ЦСКА и перейдет в «Металлург»

Нападающий Николай Голдобин расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию и перейдет в «Металлург», с которым подпишется до конца нынешнего сезона. Об этом рассказал агент форварда Сергей Исаков.

Напомним, Голдобин не выходил на лед с середины ноября, получив травму.

25-летний Голдобин пополнил состав ЦСКА в начале сезона, перейдя из системы «Ванкувера». В 21 матче он заработал 11 (4+7) очков при показателе полезности «+6».

(Михаил Зислис)