Голдобин расторг контракт с ЦСКА и перейдет в «Металлург»
14 декабря 2020, 13:15
Нападающий Николай Голдобин расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию и перейдет в «Металлург», с которым подпишется до конца нынешнего сезона. Об этом рассказал агент форварда Сергей Исаков.
Напомним, Голдобин не выходил на лед с середины ноября, получив травму.
25-летний Голдобин пополнил состав ЦСКА в начале сезона, перейдя из системы «Ванкувера». В 21 матче он заработал 11 (4+7) очков при показателе полезности «+6».
(Михаил Зислис)
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