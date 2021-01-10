Главный тренер «Салавата Юлаева» отметил игру Хартикайнена в «Зеленом дерби»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (7:3).

— Сегодня было все, чтобы на «Уфа Арене» удался хороший хоккей: домашняя арена, удобное время для игры, свои болельщики, «Зеленое Дерби». Сегодня нам противостоял очень сильный оппонент, может быть, даже лучшая команда лиги на данный момент, поэтому к этому матчу мы готовились очень основательно и старательно, — цитирует тренера сайт «Салавата». — Думаю, что мы заслужили победу. Что касается игры, то в первых двух периодах было очень много таких микропоединков, было много шайб, которые отскакивали и команды их теряли. Это было похоже на игру плей-офф. А если говорить о слагаемых успеха, то думаю, в первую очередь повлияла наша хорошая дисциплина, плюс наше первое звено и большинство проявили себя с лучшей стороны и мы выиграли.

— Мухамадуллин сегодня не играл чисто по функциональным показателям?

— Нет, Мухамадуллин пропускал матч лишь по причине нашей плановой ротации защитников. Сегодня играли те, кто нам нужен был на льду.

— Сегодня была очень эмоциональная игра и «Ак Барс» «поплыл» после удалений. Как Вам удалось сдержать свою команду, что она не ушла в этот порыв эмоций вместе с Казанью?

— Это все идет от игроков. Они прекрасно понимали важность и ценность сегодняшнего матча, поэтому именно они контролировали эмоции и понимали, насколько сегодня важно сыграть хорошо и дисциплинированно.

— Можно ли сегодняшний матч назвать лучшим для Хартикайнена за время Вашей работы в «Салавате»?

— Возможно, это одна из его лучших игр за все это время, что я работаю в клубе. Но не стоит забывать, что Хартикайнен работает в команде не один и стоит помнить простую истину: «команда выигрывает и проигрывает вместе». Да, сегодня Хартикайнен, безусловно, сыграл великолепно, но также отметим великолепную игру нашего голкипера, отличную игру в меньшинстве и то, как много шайб на себя ребята принимали и блокировали броски соперника.