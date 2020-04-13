Илья Воробьев: «Мне сказали, что «Магнитка» подходила к трансферам креативно. За эти деньги мы наберем команду из 10 человек»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев рассказал о трансферах клуба.

— С Сергеем Мозякиным не удалось договориться, потому что он посчитал условия унизительными?

— Лично у меня с ним диалога не было. Мы виделись, поболтали о детях, о семье, но не о контракте. Сейчас они находятся в процессе переговоров. Думаю, они что-то решат. Мозякин — крутой игрок. Он — легенда.

— Виктор Антипин покидает клуб. Основная проблема была в деньгах?

— Ему предложили другие условия. Скорее всего, он уйдет. Несколько месяцев назад мне сказали, что «Магнитка» подходит к подписаниям игроков креативно. Но за эти креативные деньги мы наберем команду из 10 человек. Сейчас есть потолок зарплат. Мы не может подойти с той же креативностью с этими деньгами. Поэтому нужно обновляться и строить новую голодную команду.

— Про Алексея Береглазова говорят, что ему нужно сбить некую корону. В чем причина ее появления?

— Я могу сравнить его с самолетом, у которого перестают работать турбины, и он падает. Думаю, что Сергей Ласьков именно это имел ввиду. Он талантливый парень. Его нужно развивать. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)