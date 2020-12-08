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Главный тренер «Куньлуня» Ковалев — о победе над «Нефтехимиком»: «Хорошо бы не пропускать легкие голы»

01:20
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Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (5:4).

«Игра была достаточно интересной. Наша команда выполнила задание, хотя хорошо бы не пропускать такие легкие голы. Это соперник был непростой, а следующие будут еще тяжелее. Я хочу найти четыре хороших звена, потому что мы стараемся играть в атакующий хоккей. Приходят новые игроки, пытаемся составить сочетания, чтобы ребята наигрывали свои моменты. Некоторые пятерки выдали даже больше, чем мы ожидали. Поэтому мы и забили пять голов, потому что система работает», — приводит слова Ковалева официальный сайт КХЛ.

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