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Гиртс Анкипанс: «Повезло, что выиграли в овертайме»

16 октября 2019, 21:15
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Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс подвел итог встречи против «Барыса» (4:3 ОТ).

— Очень хорошая, напряженная игра, — цитирует тренера официальный сайт «Барыса». — Обе команды бились от всей души. Нам, в принципе, повезло, что выиграли в овертайме. Но самое главное, что уверенность пришла назад. Мы выигрываем единоборства, очень много бросков блокируем. Идем дальше.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.hcbarys.kz/news/item/press-konferenciya-posle-matcha-barys-dinamo-r-video/

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