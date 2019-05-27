Генеральный менеджер "Ак Барса" верит, что Зарипов поможет сохранить победные традиции клуба

Генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов считает, что продление контракта с нападающим Данисом Зариповым поможет обновленному коллективу и тренерскому штабу в следующем сезоне, сообщает официальный сайт казанце

– Переговоры прошли довольно легко, договоренность о продлении контракта была заранее – и наша сторона была заинтересована, и сам Данис выразил желание остаться. Для нашего клуба было очень важно сохранить Зарипова: это звезда, кумир болельщиков, лидер и бомбардир. Все знают, что у нас новая команда, и мы надеемся, что Данис поможет обновленному коллективу и тренерскому штабу сохранить победные традиции "Ак Барса", – приводит слова Якубова пресс-служба "Ак Барса".

Данис Зарипов остается в "Ак Барсе"