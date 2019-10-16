Гендиректор «Трактора»: «Если у Кравцова не получится в Северной Америке, будем рады увидеть его у нас»

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном возвращении в КХЛ нападающего «Рейнджерс» Виталия Кравцова.

— Действительно ли сейчас вы ведете переговоры об обмене прав на Кравцова? — вопрос Видгофу.

— Пока никаких разговоров нет. Все будет зависеть от самого Виталия. Пока он заинтересован играть там, а как будет дальше — не знаю.

— Пункт о об возможности отъезда в Европу вступает в силу 1 ноября.

— В любом случае все зависит только от Виталия.

— То есть вы начнете вести переговоры, только когда он выразит желание провести сезон на родине?

— Да. Наша позиция не изменилась. Если у него не получится в Северной Америке, мы будем рады видеть его у нас.

— Значит, вы хотите, чтобы он усилил «Трактор»?

— Конечно. Но пока он хочет остаться там. (Евгений Белоусов)