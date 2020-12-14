Гатиятулин: «У «Трактора» не очень хорошая серия, нагрузка идет на одних и тех же игроков»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:4).

«К сожалению, не получилось провести встречу так, как хотели. Подвела игровая дисциплина, хватали ненужные удаления. Будем смотреть, разбирать эти моменты. Тем не менее, все старались. У команды непростой график, не хватает свежести, концентрации в завершении атак. Сергей Калинин поехал на МРТ, когда его сделаем — узнаем, получил ли он травму.

Почему не поменяли вратаря Романа Вилла? Мы всегда верим в своих ребят. Не совсем так, как хотелось бы, сыграли в обороне. Даже не думали менять Романа. Конечно, отсутствие Романа Манухова — потеря. Но оборона — это не только игра защитников, но и всей пятерки. Есть недочеты, которые постараемся в паузу устранить.

У команды не очень хорошая серия. Сказывается усталость, нагрузка идет на одних и тех же игроков. Сейчас будет перерыв, появится возможность восстановить ребят и подготовиться к следующим матчам. На трансферном рынке работа ведется. Как только кандидаты появятся, постараемся усилиться. Пока фамилии назвать не могу», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.