Гатиятулин: «Обреченности у «Трактора» в третьем периоде не было»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от СКА (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Обреченности в третьем периоде не было, бились до последней секунды. Будем переламывать ситуацию, чтобы возвращать тот хоккей, который приносил нам очки. Решили внести корректировки, заменив Федотова, думали немного встряхнуть команду. Не сказал бы, что Иван показал нестабильную игру», — цитирует Гатиятуллина официальный сайт КХЛ.

После этой победы СКА находится на втором месте на «Западе» с 46 очками, «Трактор» — третий на «Востоке» (44 очка).